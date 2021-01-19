أسباب التبول اللاإرادي عند الأطفال

تساعد معرفة أسباب التبول اللاإرادى عند الأطفال فى تجنب المعاناة منها من الأساس أما فى حالة الإصابة بالفعل فتساعد فى علاج الطفل من التبول اللاإرادي بشكل جذري ونهائي .





ووفقا لما أورده موقع " mayoclinic " توجد مجموعة من العوامل تلعب دورا واضحا فى الإصابة بـ " توجد مجموعة من العوامل تلعب دورا واضحا فى الإصابة بـ التبول اللاإرادي عند الأطفال .





مثانة صغيرة: قد لا تتطور مثانة طفلك بشكل كافٍ لحبس البول المنتج أثناء الليل.





عدم القدرة على التعرف على امتلاء المثانة. إذا كانت الأعصاب التي تتحكم في المثانة بطيئة في النضج ، فقد لا توقظ المثانة الممتلئة طفلك ،خاصةً إذا كان طفلك ينام بعمق.





خلل هرموني. أثناء الطفولة ، لا ينتج بعض الأطفال ما يكفي من الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH) لإبطاء إنتاج البول ليلًا.





التهاب المسالك البولية. يمكن أن تجعل هذه العدوى من الصعب على طفلك التحكم في التبول ، قد تشمل العلامات والأعراض التبول في الفراش ، وحوادث النهار ، وكثرة التبول ، والبول الأحمر أو الوردي ، والألم أثناء التبول.





توقف التنفس أثناء النوم. أحيانًا يكون التبول في الفراش علامة على انقطاع النفس الانسدادي النومي ، وهي حالة ينقطع فيها تنفس الطفل أثناء النوم - غالبًا بسبب التهاب أو تضخم اللوزتين أو الزوائد الأنفية. قد تشمل العلامات والأعراض الأخرى الشخير والنعاس أثناء النهار.





داء السكري. بالنسبة للطفل الذي عادة ما يكون جافًا في الليل ، قد يكون التبول في الفراش هو العلامة الأولى لمرض السكري. قد تشمل العلامات والأعراض الأخرى





خروج كميات كبيرة من البول دفعة واحدة وزيادة العطش والتعب وفقدان الوزن على الرغم من الشهية الجيدة.

الإمساك المزمن.





يتم استخدام نفس العضلات للتحكم في إخراج البول والبراز. عندما يكون الإمساك طويل الأمد ، يمكن أن تختل هذه العضلات وتساهم في التبول في الفراش ليلًا.





مشكلة هيكلية في المسالك البولية أو الجهاز العصبي. نادرًا ما يكون التبول في الفراش مرتبطًا بخلل في الجهاز العصبي أو الجهاز البولي للطفل.

عوامل الخطر





يمكن أن يؤثر التبول في الفراش على أي شخص ، ولكنه أكثر شيوعًا بين الأولاد والبنات. ارتبطت عدة عوامل بزيادة خطر التبول في الفراش ، بما في ذلك:





التوتر والقلق. قد تؤدي الأحداث المجهدة - مثل أن تصبح أخًا أو أختًا كبيرة ، أو بدء مدرسة جديدة ، أو النوم بعيدًا عن المنزل - إلى التبول في الفراش.





تاريخ العائلة. إذا قام أحد والدي الطفل أو كليهما بتبليل الفراش عندما كان أطفالًا ، فإن طفلهم لديه فرصة كبيرة لتبليل السرير أيضًا.

اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD). يعتبر التبول في الفراش أكثر شيوعًا عند الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.





على الرغم من الإحباط ، إلا أن التبول في الفراش بدون سبب جسدي لا يشكل أي مخاطر صحية. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب التبول في الفراش بعض المشكلات لطفلك ، بما في ذلك:





الشعور بالذنب والإحراج ، مما قد يؤدي إلى تدني احترام الذات

ضياع فرص الأنشطة الاجتماعية ، مثل النوم خارج المنزل والتخييم

طفح جلدي على الجزء السفلي والمنطقة التناسلية للطفل خاصةً إذا كان طفلك ينام بملابس داخلية مبللة





