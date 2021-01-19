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منوعات

نهاية مأساوية لمراهقة بعد الولادة| ورد فعل صادم من والد طفل السِفاح

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:36 م
نهاية مأساوية لمراهقة
نهاية مأساوية لمراهقة بعد الولادة
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يارا زكريا
نشرت صحيفة ميرور البريطانية أول صور لفتاة مراهقة إثر تعرضها لنهاية مأساوية بعد إنجاب طفل من علاقة غير شرعية في منزل عائلتها بساعات.

ووفقًا للصحيفة استعدت العائلة سيارة الإسعاف إلى منزلهم من أجل إنقاذ حياة المراهقة دانييل جونز، البالغة من العمر 18 عامًا، لكنها توفيت.

نجا ابن المراهقة الصغيرة من الموت، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بسيارة الإسعاف ثم حضرت الشرطة إلى منزل العائلة في مدينة بريستول
الإنجليزية للتحقيق. 


بعد وفاة الأم التقط والد الطفل، أوززي جودفري، 18 عامًا، صورة له مع ابنه، ونشرها عبر فيسبوك، معلقًا: «لدي طفل، وهذا ما أرادته داني، لكن للأسف لم تره». 

وأضاف الوالد: «سأعتني بصغيرنا الذي ولد اليوم، أنا محطم للغاية، ولا أصدق ما حدث رغم أني حاولت تقديم أفضل ما لدي لمساعدتها، سأجعل طفلنا فخورًا بنا». 

وشكر الأب غير الشرعي كل من تبرعوا إلى دفع نفقات جنازة دانييل، حيث دفعوا ثمن حصان وعربة لنقل جسدها خلال موكب جنازة كانت تحلم  أن يخرج بهذا الشكل. 

وجاء في الصفحة عبر فيسبوك: «صديقتنا الجميلة دانييل فقدت حياتها، ومنح طفلها داني الحياة، ونظرًا لأنها كانت تحب الخيول سنقدم لها عربة الوداع التي تستحقها». 


نهاية مأساوية لمراهقة بعد الولادة| ورد فعل صادم من والد طفل السِفاح
نهاية مأساوية لمراهقة بعد الولادة| ورد فعل صادم من والد طفل السِفاح
نهاية مأساوية لمراهقة بعد الولادة| ورد فعل صادم من والد طفل السِفاح
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