سعد لمجرد: أقدم قريبا أناشيد دينية بصوتي كصدقة جارية

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن استعداده لخوض لتجربة تقديم الأناشيد الدينية،وذلك في تصريح لبرنامج Mbc trending حيث يقوم بتسجيلها خلال الفترة الحالية.

وقال سعد لمجرد إن الهدف من تقديم الأناشيد الدينية أن تكون بمثابة صدقة جارية على روحه بعد وفاته ، قائلا :" نحن نغني من أجل الحب والحياة ولابد دائما ان نتذكر الله".

وأضاف سعد لمجرد:"إنه لا يوجد خلاف بينه وبين أي شخص ولا يعلم من وراء حملات محاربته ولا يشغله الموضوع".





وتابع أنه يطمح العودة لمصر والغناء فيها وإذا لم تتح له الفرصة هذه المرة فربما في المرة القادمة.





فيما يحتفل حاليا النجم المغربي بأغنيتة الجديدة"لو جه تاني" مع مواطنه المغربي "زهير بهاوي" والتى حققت 12 مليون مشاهدة في ثلاثة أيام فقط.





يذكر أن آخر اغاني لمجرد كانت باللهجة المصرية وحملت عنوان "عدى الكلام" للمؤلف أمير طعيمة وألحان الشافعي وتوزيع توما وقد حققت مشاهدة 115 مليون في خمسة أشهر .





جدير بالذكر أن لمجرد يعد المطرب العربي الوحيد الذى تقترب اغنيته"انت معلم" من المليار مشاهدة ويسعى لمجرد للدخول الى موسوعة جينيس العالمية كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.



