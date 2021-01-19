ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بفستان أسود قصير .. عبير صبرى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:56 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة  لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت عبير صبرى فى الصورة بفستان قصير باللون الأسود.

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالتالى:
-قمررر
-ايه الفستان الجميل ده

كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.

المسلسل بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في أحدث ظهور لها.. عبير صبري لـ جمهورها: نرجع بقى نشرب فيتامين c

بإطلالة لافتة.. عبير صبري تبهر متابعيها من داخل سيارتها

عبير صبري تحتفل بتسلمها جائزة الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية

عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. سنة حلوة وسعيدة عليكي مرموري

فستان جلد قصير.. شاهد أحدث جلسة تصوير لـ عبير صبري

بين أحضان زوجها.. عبير صبرى تتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

تعليقا على زواج التجربة.. دار الإفتاء: منع الزوج من حقه في الطلاق من الشروط الباطلة

هل غسل الرقبة من فرائض الوضوء؟ .. الإفتاء تجيب

الأهلي يمدد تعاقد محمد شريف عامين

هل الحجاب لفك السحر حرام ؟.. 8 سور قرآنية تبطل العمل وتنجيك من الجن

رتبت لجنازته من سريرها بالمستشفى.. مريضة كورونا تفارق الحياة بعد زوجها بأيام

Advertisements

قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

آخر فرصة للتقديم 30 يناير .. تفاصيل كاملة عن وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة