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أخبار العالم

حملة للتطعيم المنزلي لكبار السن وذويهم ضد كورونا في الشارقة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:54 م
الإمارات
الإمارات
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أمينة الدسوقي
تلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أكثر من 300 طلب لتقديم التطعيم المنزلي ضد «كوفيد- 19» لكبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل على مستوى إمارة الشارقة، وذلك منذ بداية إطلاق خدمة التطعيم المنزلي قبل يومين، بالتعاون مع منطقة الشارقة الطبية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ووفقا لصحيفة الإتحاد تستقبل الدائرة الطلبات عبر الرقم المجاني 800700، لتوفير خدمة تقديم اللقاح بالمنازل إلى فئات كبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم من مواطني الشارقة والفئات المساندة لهم؛ على مستوى كافة مدن الإمارة، من الشارقة والذيد والمدام والبطائح ومليحة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والحمرية.

وأكد أحمد الميل مدير الدائرة الحرص على تطعيم الآباء والأمهات من كبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين؛ والمتواجدين معهم من ذويهم والفئات المساندة لهم، حرصًا على سلامتهم.

وقال الميل أنه انطلاقًا من بداية هذا الأسبوع بدأت 12 وحدة متنقلة بزيارة منازل كبار المواطنين وتقديم تطعيمات «كوفيد- 19»، بعد أن تم التنسيق والتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشارقة بتجهيز كافة الاحتياجات اللازمة لبدء التطعيم بالمنازل من خلال وحدات خدمات كبار السن بكافة مدن الإمارة، وكذلك والتنسيق مع المنطقة الطبية لاستلام التطعيمات اللازمة، وسيتم العمل على زيادة عدد الوحدات المتنقلة خلال الأسابيع القادمة لضمان تطعيم أكبر عدد من أفراد المجتمع.
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