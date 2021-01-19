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برلمان

وزير التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يمكننا من دعم ورعاية النوابغ

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:59 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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فريدة محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن رعاية المبتكرين أصبح واقعا بعد إصدار القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة العامة للبرلمان:"لم يكن هناك صندوق ولكن الان اصبح لدينا مبلغ لدعم النوابغ مشددا على ضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمي مستطردا : لابد من آلية منضبطة ومحكمة نضمن بها الجدية لربط الصناعة بالبحث العلمي".

وقال وزير التعليم العالي " دعم البحث العلمي لا يجب أن يكون بالضرورة من ميزانية الدولة وإنما بالشراكة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص موضحا أن هناك أزمة ثقة وأنه لابد أن يثق الصانع في إمكانيات الباحث المصري وتحديث المنتج و طرح أفكار لتحديث المنتج ودعم الثقة في البحث العلمي هي الأساس الآن".

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