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حوادث

جرح في القدم تسبب في عدم قدرتها على السير.. والد فتاة يُحرر محضرًا ضد مستشفى البلينا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
حرر عامل محضرًا بمركز شرطة البلينا ضد إدارة المستشفى المركزي بسوهاج؛ لإجراء خياطة جرح قطعي بالقدم اليمنى بطريقة خاطئة لنجلته البالغة من العمر ستة عشر عامًا، ما تسبب في عدم قدرتها على السير.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغًا من "أحمد. ا. ع"، 42 عامًا، عامل، ويُقيم بناحية الإصلاح بدائرة المركز، مفاده تضرره من إدارة مستشفى البلينا المركزي لقيامهم بإجراء خياطة ”جرح قطعي بالقدم اليمنى” بطريقة خاطئة لنجلته "فاطمة. ا. ا"، 16 عامًا، طالبة، وتُقيم بذات الناحية، ما أدى إلى عدم قدرتها على السير.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


لقي طفل مصرعه غرقًا إثر سقوطه في مسقى مائي أثناء لهوه أمام منزله بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول " سيف يوسف"، عامين، ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء غرق.

وبالإنتقال والفحص وسؤال والده المدعو "يوسف. ع. ز"، 33 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية،
قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط داخل مسقى مائي ما نتج عنه غرقه ووفاته، ولم يتهم أحدًا في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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