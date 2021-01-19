استعدادا لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول.. «سياسة واقتصاد القاهرة» تنتهي من رفع المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية.. وآداب القاهرة تعلن إتمام رفع المناهج

* آداب القاهرة تم الانتهاء من رفع مقررات التيرم الأول وجارٍ إعداد مقررات الجزء الثاني

* عميد دار العلوم: جارٍ انتهاء من رفع المقررات الدراسية









خلال الفترة الماضية قامت كليات جامعة القاهرة باستكمال رفع المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية للجامعة، لتسهيل الدراسة على الطلاب بعد تحويل الدراسة اونلاين ومنعها حضوريا وحتى تكون وسيلة يمكن رجوع الطلاب لها في حالة الاحتياج، وذلك مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.





وقال الدكتور عبد الراضي رضوان، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إنه جارٍ استكمال باقي المقررات والبرامج الدراسية الخاصة بالطلاب (أونلاين) من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها جامعة القاهرة.



وأضاف "رضوان"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه سيتم إجراء المقررات وبثها على المنصات، وبعدها يتم استعداد الكلية للامتحانات.

وأكد أن هناك مرونة في استخدام المنصات الالكترونية من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأنه لا يوجد مشكلات في عمليات التسجيل على هذه المنصات .

وأشار عميد كلية دار العلوم إلى أن الكلية تقوم بتسجيل كافة المقررات والبرامج الدراسية التي تقوم ببثها على المنصة وحفظها للطلاب، بحيث تكون متاحة للطالب في أي وقت عند الحاجة إليها.

كما أنه سيجري إعداد جدول الامتحانات وفقًا للموضوع ولكن سيتم تغيير مواعيد اختبارات المواد على حسب كل مادة، وذلك بعد قرار تأجيلها وإقامتها بعد انتهاء إجازة منتصف العام.









وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه تم الانتهاء من المقررات والبرامج الدراسية بالكلية، وكذلك الأجزاء العملية، الموجودة .

وأضاف "السعيد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم طرح باقي المقررات للطلاب (أونلاين) منذ بداية زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقبل أسبوعين من اتخاذ القرارات المتعلقة بتأجيل الامتحانات، ليتم إجراؤها بعد إجازة نصف العام.

وأشار إلى أن الطلاب مؤهلون بشكل كاف للتعامل مع هذه المنصات، وتلقي المحاضرات والبرامج الدراسية من خلالها خاصة مع وجود خبرات سابقة لهم عليها ، والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس عليها.









كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن حقيقة تقليل المناهج الدراسية بعد قرارا تحويل الدراسة اونلاين، وتأجيل الامتحانات الى بعد إجازة الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور شريف كامل فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "لن يكون هناك تخفيف للمقررات إلا للطلاب ذوي الهمم فقط، لأننا قبل قرار إلغاء الامتحانات كانت الكلية بالفعل قد انتهت من المقررات الدراسية وفى تلك الفترة نعمل على التوسع في الدراسة وليس التقليل.

وأشار "كامل"، إلى أنه تم رفع جميع المقررات الدراسية للفصل الاول وجاري متابعة رفع مقررات الفصل الثاني من جانب أعضاء هيئة التدريس علي منصة البلاكبورد استعدادا للفصل الدراسي الثاني.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.



