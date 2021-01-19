نصائح مهمة للقيادة بأمان خلال ساعات الليل في الشتاء



القيادة بصفة عامة ليست بالأمر السهل و تتطلب انتباه و تيقظ السائق طول الوقت كما تتطلب ايضا عدم انشغاله البصري او البدني او النفسي طوال فترة القيادة حتي يصل إلى وجهته بسلام و دون وقوع اي مشاكل.





والقيادة الليلية تعتبر اصعب وخصوصا في الاجواء التي تمر بها البلاد هذة الفترة من شبورة و انخفاض شديد في درجات الحرارة و انخفاض مستوي الرؤية كما أن التقدم في العمر وتعاطي أدوية معينة يزيدان من صعوبة القيادة ليلًا.







في هذا السياق أظهرت دراسة بريطانية أن 40٪ من جميع حالات الحوادث تحدث في ساعات الظلام، وغالبًا ما يكون سببها النعاس او ارهاق السائق او انشغاله بغير الطريق.





و قدم الخبراء بعض النصائح التي تُساعدك للقيادة بأمان في ليل الشتاء:



1- أخذ فترات راحة منتظمة عند القيادة لمسافات طويلة، ويفضل أخذ راحة كل ساعتين لشرب القهوة والماء وتجديد النشاط





7- لا تنشغل بغير الطريق و تذكر دائما ان عائلتك في انتظارك لتعود اليها سالما.







8- راقب الطريق جيدا و توقع اخطاء الغير



2- قم بإضاءة اللمبات العالية في حال مواجهة سيارة أخرى على الطريق لكي تنتبه إليك3- حافظ على نظافة زجاج السيارة من الداخل والخارج لتجنب زيادة التوهج4- يجب عدم ارتداء السائقات عدسات داكنة أو ملوّنة أثناء القيادة الليلية5- تجنب القيادة بسرعات عالية، حتى تستطيع التصرف في الحالات الطارئة6- تأكد من ضبط إضاءة مصابيح السيارة، وأن لا تكون خافتة وضعيفة