في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

يوافق اليوم الثلاثاء، الـ19 من شهر يناير عيد ميلاد مي عز الدين، التي تكمل اليوم الـ41 من عمرها، فهي من مواليد برج الجدي .

وتتميز مي عز الدين ؛ بإطلالات أنيقة ومميزة تخطف بها الأنظار خلال ظهورها بفساتين سواريه و ملابس كاجوال أنيقة تواكب عصر الموضة.

كما تحرص مي عز الدين، على اختيار الوان الشعر البسيطة مثل الأسود والبني الداكن التى تتناسب مع لون بشرتها وجمالها، وتفضل ان تترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية.