استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.. موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أبرز السلبيات والإيجابيات في مباراة الفريق الأخيرة أمام البنك الأهلي.





كما شهدت المحاضرة حديث المدير الفني للفريق عن مباراة الأهلي المقبلة أمام المقاولون العرب والاستعداد لها على النحو الأمثل.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.



