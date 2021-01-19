ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.. موسيماني يجتمع بلاعبي الأهلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:04 م
صدى البلد
Advertisements
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن أبرز السلبيات والإيجابيات في مباراة الفريق الأخيرة أمام البنك الأهلي. 

كما شهدت المحاضرة حديث المدير الفني للفريق عن مباراة الأهلي المقبلة أمام المقاولون العرب والاستعداد لها على النحو الأمثل. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اجتماعات مكثفة لـ موسيماني في الأهلي

أول ظهور لمهاجم الأهلي مروان محسن عقب حادث السيارة

شاهد.. رسالة طاهر محمد طاهر لجماهير الأهلي في مرانه الأول

تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في ختام المران

موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي.. ومصطفي شوبير ينتظم في تدريبات الحراس

وائل جمعة يزور الأهلي لتهنئة اللاعبين بالثلاثية.. صور

ترشيحاتنا

إصابة محمد مجدي أفشة بـ مران الأهلي

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

بملابس محتشمة.. رانيا يوسف تبهر متابعيها من أحدث ظهور

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

خبر غير سار للأهلاوية.. وليد سليمان يغيب عن كأس العالم للأندية

حرمان دولة عربية من حق التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون متراكمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة