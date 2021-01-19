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محافظات

أورمان الأقصر توزع ٥٥ طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا..صور

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:55 م
صدى البلد
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شمس يونس
بدأت جمعية الأورمان بالأقصر، في توزيع شحنة كبيرة من اللحوم بقرى ومراكز محافظة الأقصر في إطار حملتها لرعاية الأسر الأكثر احتياجا بمحافظات الصعيد.

وأكد العميد " إبراهيم كمال " مدير عام مشروعات الأورمان أن الجمعية بدأت في توزيع 55 طن لحوم في حملة رعاية الأسر الأكثير احتياجا بمراكز إسنا والطود وأرمنت والقرنة والبياضية والزينية ومدينة الأقصر, بالتعاون مع 170 جمعية خيرية مشهرة وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.

وأضاف " كمال " أن حملة توزيع اللحوم هي استكمال لمبادرة رعاية الأسر الأكثر احتياجا داخل المحافظة والتي ترعاها مؤسسات الدولة، وأن الحملة ستستكمل بشكل إسبوعي حتى 11 مارس المقبل.

يذكر أن جمعية الأورمان كانت قد شرعت في إعادة إعمار عدد من المنازل بقرى إسنا، إضافة إلى تجهيز مستشفى الحميات بعدد من الأجهزة الطبية بإجمالي خمس ملايين جنيه مطلع الشهر الجاري.
أورمان الأقصر توزع ٥٥ طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا..صور
أورمان الأقصر توزع ٥٥ طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا..صور
أورمان الأقصر توزع ٥٥ طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا..صور
أورمان الأقصر توزع ٥٥ طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا..صور
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