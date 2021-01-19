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حوادث

27 فبراير.. نظر دعوى إنشاء رابطة للتاكسي الأبيض

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:15 م
صدى البلد
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى وقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شؤون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لجلسة 27 فبراير المقبل للاطلاع.
 
كان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.

وأكدت الدعوى أن النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتى أوبر وكريم،  نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة ، وليس محافظتى القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألف سيارة تاكسى،  أى أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالى 60 مليار جنيه،  ستضخ عائدا الى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.
 
كان سائقو التاكسي الابيض اقاموا دعوى للمطالبة بتشكيل لجنة فنية بإعادة تقييم أسعار التاكسى الأبيض والمستبدل بالسيارات القديمة.
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