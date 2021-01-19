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برلمان

أسامة هيكل: الرئيس اعتمد خطة تطوير ستطبق على جميع وسائل الإعلام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
هاجم أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وجود إعلام من الخارج ممول من دول أخرى يستهدف تحقيق أهداف جماعة الإخوان الإرهابية على  المنصات الإعلامية للتشكيك في كل إنجاز تقوم به الدولة.


وقال أسامة هيكل: "هذه الوسائل تجاوزت الحدود المهنية والأخلاقية، وحصلت على ترخيص من الخارج.


وأضاف وزير الدولة للإعلام أن الخطة التي تتبناها الوزارة تقوم على المنافسة وصناعة التأثير في تطوير الإعلام وتفعيل المنافسة في الداخل والخارج.


وأوضح أسامة هيكل أنه عرض خطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بوضع الإعلام، قائلًا: "تم عرض رؤية لوضع الإعلام الحالي بمنتهي الصراحة والوضوح، خاصة فيما يتعلق بالمشاكل الإدارية الخاصة باتحاد الإذاعة، وهو إحدى أهم ركائز الإعلام وأصبحت ديونه متراكمة تتزايد الفوائد عاما بعد عام وديون الهيئة الوطنية للصحافة تصل إلى 22 مليار جنيه أو يزيد".


وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد التنسيق مع الهيئات الإعلامية لتطبيق الخطة وتطوير المحتوى الدرامي وزيادة المنافسة، وتابع: "السياسة الإعلامية  للدولة تم الانتهاء منها وعرضها على رئيس الجمهورية ووافق عليها، وستتخذ الإجراءات لإعلانها بشكل رسمي، وتم وضعها بمعاونة لجنة علمية من خبراء الإعلام وتسري على جميع وسائل الإعلام".


وتابع: "تنطلق السياسة من الأهداف التي حددها الرئيس تحقيقا للمصلحة العامة ودعم الهوية المصرية وتماسك المجتمع وهوية الدولة والمنافسة وفق أسس مهنية وترسيخ وعي المواطنين بالدستور والقانون وترسيخ حرية الرأي والتعبير والشفافية والأخلاقيات وتنمية قدرات العاملين والتربية الإعلامية للمواطنين".
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