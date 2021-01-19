الرعاية الصحية تهنئ الدكتور على حطب لتعيينه مديرًا للصحة بالإسماعيلية

قدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية وجميع العاملين فيها التهنئة للدكتور علي حطب، لثقة القيادة السياسية ممثلة في الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتعيينه مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية





وثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي ، هذا التعيين معربة عن فخرها لاختيار أحد القيادات الشابة النشطة من فريق العمل بها لتولي هذا المنصب القيادي، لافتة إلى أن هذه الثقة تسهم في إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات والمهارات القادرة على تحمل المسئولية السياسية.





وأكدت الهيئة حرص الدولة المصرية من خلال جميع مؤسساتها على تعزيز التفكير المبتكر ودعمها القيادات الشابة، وخصوصًا تلك القيادات التي أثبتت كفاءة في إدارة بعض الملفات الطبية خلال الأزمات، لافتة إلى تولي الدكتور علي حطب منصب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، وهو ثانِ مستشفى تم تخصيصه لعزل مصابي كورونا في مصر بعد مستشفى النجيلة بمطروح.













كان الدكتور علي محمد علي حطب يشغل منصب مدير إدارة الرعاية الثالثة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تولى الإشراف العام على أقسام العزل المخصصة لعلاج مرضى كورونا بمستشفيات الهيئة ببورسعيد، وكان لجهوده أكبر الأثر في النجاح الملموس الذي تلمسه الهيئة العامة للرعاية الصحية.