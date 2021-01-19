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توك شو

20 % يعانون من حساسية مفرطة.. طبيب يكشف الخطوات اللازمة للتخلص منها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:22 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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ندى عبد العزيز
قال الدكتور محمد سعد المقهوي، استشاري الطب النفسي إن الشخصية الحساسة هي سمة وليس اضطراب وتصل نسبة أصحاب الشخصية الحساسة إلى 20% من الناس.

وأضاف "المقهوي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "العربية" أن أصحاب الشخصية الحساسة لديهم الكثير من المميزات منها أنهم ينتبهون إلى مشاعر الآخرين، فلديهم القدرة على التعاطف مع الآخرين والمواساة ،مضيفًا إلى ذلك أنهم ينتبهون  لأدق التفاصيل سواء كان ذلك في العمل أو حياتهم بشكلًا عام.

وأكد "المقهوي" أن الأشخاص أصحاب الشخصية الحساسة يتأثرون بشدة من مواقف عادية لا يهتم بها الآخرين ،فبمجرد سماعهم كلمة سلبية لا يتوقعونها تجعلهم محبطين ومكتئبين لعدة أيام.

وأوصى "المقهوي" أصحاب الشخصية الحساسة بأن يضعوا حدودًا  بينهم وبين الآخرين ولا يحاولون أن يجبرون انفسهم على التفاعل والاختلاط بالآخرين مع ضرورة أن يكون هناك وقت مخصص لأنفسهم للتأمل وممارسة أشياء تفرغ فيها انفعالاتهم مثل الرسم الرياضة والتأمل.

وتابع "المقهوي "أنه على أصحاب الشخصية الحساسة أيضًا التقليل من الأنشطة الجماعية وعليه أن يتخلص من الأفكار السلبية حتى يعيد الصواب إلى نفسه مع ضرورة الاهتمام بالصحة والأكل وعدم الإرهاق مع أخذ قسط كافً من النوم لأن النوم يساعد فى تقليل حدة الحساسية بشكلًا كبير.
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