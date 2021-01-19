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قرار قضائي.. منح أجهزة تنفس لمصابي كورونا في لبنان ..شاهد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:01 م
مصابي كورونا
مصابي كورونا
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ندى عبد العزيز
في ظل تزايد الأزمة الصحية في لبنان وامتلاء أسرّة المستشفيات، وارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا التي بلغت ٢٤٩١٥٨ حالة بحسب وزارة الصحة اللبنانية، نرى الوضع السيئ التي وصل إليه لبنان بسبب جائحة كورونا؛ خاصة بعد أن وصل الأمر إلي رفع الدعاوي القضائية لتوفير أجهزة التنفس الصناعي.

وفي هذا الإطار عرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا مثيرًا للغاية بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحكم قضائي أثار ضجة كبيرة والذى يفيد بإلزام الدولة اللبنانية بتسليم أجهزة تنفس صناعي لمواطنين مصابين بفيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن القرار القضائي صدر بناءً على رفع دعاوى من محامين اثنين مصابين بفيروس كورونا الذى ألزم وزارة الصحة اللبنانية بتسليم أجهزة التنفس الصناعي بعد التأكد من حاجتهما إليه، مضيفًا أن الأجهزة أتت من معونة حصلت عليها لبنان ومخزنة في مستودعاتها.

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