افتتاح 11 مدرسة وأعمال تطوير مركز شباب أبو الريش بحرى بأسوان

أشادت الدكتورة غادة يحيي نائب محافظ أسوان بالأعمال التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع البنك الأهلي في تنفيذ العديد من أعمال التطوير في مختلف المجالات وخاصة قطاع التعليم.





وأضافت "يحي" خلال افتتاحها مشروعات قرى المرحلة الثالثة التي تنفذها مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي، أن هناك مجهود كبير من المؤسسة والبنك فيما يخص الوسائل التكنولوجية والفصول والمكتبات وتوفير كافة احتياجات العمالة بالمدارس التي تم تطويرها.





وقالت إن أعمال التطوير لاقت اشادة كبيرة من أولياء الأمور والطلاب على السواء مؤكدة أن القيادة السياسية تهتم بتحقيق التنمية في كافة القرى أقصي جنوب مصر وان الرئيس يولي اسوان اهتماما كبيرا.





وشهدت الدكتورة غادة نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان افتتاح البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير، 6 مدارس تعليم أساسي، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى، وأعمال تطوير مركز شباب ابو الريش بحرى بأسوان، وذلك بتمويل كامل من البنك الأهلي المصري.





وقالت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ، خلال الافتتاح، إن البنك الأهلي المصري يمول تنفيذ أنشطة و تدخلات تنموية فى عدد من القرى بمحافظة أسوان، وذلك ضمن دور البنك في المجتمعي التي تعد جزءا اساسيا في استراتيجيته، وحرصا من البنك الاهلي المصري علي المساهمة الفعالة في جهود التنمية في كافة المحافظات، وخاصة الصعيد والمساهمة في التمكين الاقتصادي للمواطن المصري من أجل حياة أفضل.





وأضافت ان الافتتاح شمل 6 مدارس نظامية ومجتمعية ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى قوامها 33 فصلا دراسيا، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة التي توليها مؤسسة مصر الخير اهتمامًا خاصًا ضمن برامجها التنموية.





وأشارت إلي أن تلك الأعمال تأتي ذلك ضمن توجهات واستراتيجيات البنك لدعم وتطوير العملية التعليمية بدأت منذ فترة طويلة فى عدة إتجاهات، مضيفة أن البنك يدعم ويمول تنفيذ العديد من المشروعات التي تدعم العملية التعليمية ضمن مشروعات برنامج تنمية قري البنك الاهلى المصرى، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى إتاحة فرص تعليمية متميزة للأطفال بالمناطق المستحقة".





وقال الدكتور على فتحى عبدالرحيم رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، أنه تم إطلاق إشارة التشغيل لعدد من المشروعات التنموية التى يمولها البنك الأهلى المصرى بمحافظة أسوان، ومنها افتتاح مدرسة الشهيد رضاوى حسين الإبتدائية التى يدرس بها 431 طالبا وطالبة.





وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى، أيضًا تم افتتاح مدرسة 23 يوليو الإبتدائية وتخدم 176 طالبًا وطالبة، وتم بها تطوير شامل لمبنى المدرسة والملاعب وعمل تجهيزات كاملة لمقاعد للدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى.





وأضاف انه تم افتتاح مدرسة على بن أبى طالب بحاجر السباعية، وذلك بعد أن تم إعادة بناؤها وتزويدها بكامل التجهيزات المدرسية والمكتبات ومعامل العلوم والحاسب الآلى والمكاتب و المكاتب الإدارية و توفير الزى المدرسى لجميع طلاب المدارس 240 طالبا وطالبة، بجانب الآهتمام بالنشاط الرياضى للطلاب فتم تجهيز ملعب المدرسة و تنجيله لمساعدة الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية.





كما أشار رئيس قطاع التنمية المتكاملة إلي أنه تم وضع حجر الأساس لمدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى وقوامها 33 فصلا دراسيًا لإستيعاب أكثر من 1300 طالب و طالبة، وأية زيادات مستقبلية بالقرية عامة، وأيضًا سيتم تزويدها بكامل التجهيزات المدرسية والمكتبات ومعامل العلوم والحاسب الآلى والمكاتب والمكاتب الإدارية وتوفير الزى المدرسى لجميع طلاب، وعمل ملعب للمدرسة وتنجيله لممارسة الأنشطة الرياضية.





وأوضح ان زيارة وفد البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير شملت تفقد أعمال التطوير الشامل الذى يتم لمبنى وملعب مركز شباب ابو الريش بحرى، والجارى التطوير الإنشائى لكامل المبنى وتجهيزه بأحدث التجهيزات الرياضية، وايضًا عمل ملعب المركز وتنجيله لإتاحة الفرصة لأبناء القرية والقري المجاورة لممارسة الرياضية فى مكان مهيأ لهذاالغرض.





وقال ان فريق البنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير سيقومان بافتتاح 9 مدارس مجتمعية منتشرة بمركزى دارو وكوم أمبو بأسوان، وهذه المدارس تخدم 198 دارسا و دراسة، وذلك بعد أن تم تطويرها التطوير الإنشائي الكامل، وتوفير زي مدرسي موحد للدارسين بهذه المدارس".





وأضافت المهندسة أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير أن البنك الأهلي المصري يستمر في تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية والتنموية بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، حيث تطورت مساهمات البنك لتشمل تقديم عدد كبير من المشروعات التنموية بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم وتهيئة بيئة عمل متكاملة لهم سعيا لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع وتلبية احتياجاته.





وأشارت مبدى إلى أن البنك الأهلي المصري يدرك عبر سنواته الممتدة لاكثر من 120 عاما أهمية دعم برامج الخدمة المجتمعية والمساهمة في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع ، إضافة إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومساندة المرأة المعيلة والتي تعد من أهم واجباته تجاه وطنه والتي يجب على كافة الشركات والمؤسسات الوطنية أن تحذو حذوه في الاضطلاع بهذا الواجب، مشددًا على أنه في إطار هذا الدعم يشارك البنك الاهلي، مؤسسة مصر الخير في تنفيذ الكثير من البرامج التى تتبناها المؤسسة لتنمية المجتمع وتوفير حياة كريمة لأبنائه.





الجدير بالذكر أن ما يقوم به البنك الأهلى المصرى يأتى فى إطار سعى الدولة المصرية إلى تنفيذ برامج تنموية من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن، وهو ما استحوذ على اهتمام البنك الأهلى المصرى الذى يعد أبرز البنوك المصرية فى تنفيذ أنشطة المسئولية المجتمعية، فهو تساهم وبفعالية فى دعم وتنفيذ البرامج التنموية الساعية لتحقيق الحياة الكريمة بشراكة مؤسسة مصر الخير.



