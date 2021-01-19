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بتكلفة 2.2 مليار جنيه.. طارق الفقي: تنمية 68 قرية في سوهاج

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:40 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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ندى عبد العزيز
قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إنه طبقًا لقرارات رئيس الجمهورية بالتواصل مع المواطنين بشكل دائم والتعرف على احتياجاتهم وتلبية الأقرب لاحتياج المواطنين ،بيتم تحديد أيام للتواصل مع المواطنين  بصفة دائمة بالإضافة إلي لقاء اسبوعي مع روؤساء المدن.

وأضاف "الفقي" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم" أن جميع المشروعات التى تتم فى محافظة سوهاج تكون بعد التشاور والموافقة عليها من قبل المواطنين ومعرفة المشروعات ذات أهمية قصوى بالنسبة لهم.

وأشار الفقي إلى أن مشروع حياة كريمة هذا العام سيدخل فيه حوالي ٦٨ قرية  بتكلفة٢.٢ مليار جنيه، مضيفًا أن المشروع الأكبر والأضخم فى تاريخ مصر تنفيذًا  لقرارات القيادة السياسية هوتطوير شامل ل ٥٠ مركزًا على مستوى الجمهورية وسيكون لمحافظة سوهاج نصيب كبير فى هذا التطوير وسيدخل منها ٧ مراكز منهم المنشاه ،دار السلام ،جرجا ،المراغة ، طما بتكلفة قد تصل إلى "٢٠ مليار ".

وتابع الفقي بأن إجمالي عدد القري التى ستدخل التطوير ١٨٩ قرية  وسيكون تطوير شامل بكل منشئاتها وبنيتها الاساسية ،مشيرًا إلي أن التنفيذ سيتم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد "الفقي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  يولي اهتمامًا كبيرًا بقرى ومدن الصعيد ومحافظة سوهاج تحديدًا باعتبارها من أكثر المحافظات احتياجًا.

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