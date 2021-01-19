عميد دار علوم: إتاحة المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية للطلاب فى أي وقت

قال الدكتور عبد الراضي رضوان، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إنه جارٍ استكمال باقي المقررات والبرامج الدراسية الخاصة بالطلاب "أونلاين" من خلال المنصات الاليكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها جامعة القاهرة.





وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه سيتم استكمال تحميل المقررات وبثها على المنصات، وبعدها يتم استعداد الكلية للامتحانات.





وأوضح، أن هناك مرونة في استخدام المنصات الالكترونية من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأنه لا يوجد مشكلات في عمليات التسجيل على هذه المنصات .





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وأشار عميد كلية دار العلوم إلى أن الكلية تقوم بتسجيل كافة المقررات والبرامج الدراسية التي تقوم ببثها على المنصة وحفظها للطلاب، بحيث تكون متاحة للطالب في أي وقت عند الحاجة إليها.





كما أنه سيجري إعداد جدول الامتحانات وفقًا للموضوع ولكن سيتم تغيير مواعيد اختبارات المواد على حسب كل مادة، وذلك بعد قرار تأجيلها وإقامتها بعد انتهاء إجازة منتصف العام.