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وجود ميداني لمحافظة الجيزة.. تحرير 50 محضرا وغرامات فورية وضبط 12 توك توك وتروسيكل.. وتطوير ورصف شارع ترعة الزمر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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قسم المحافظات
* رفع 565 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة 
تحرير 18 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة


نفذت محافظة الجيزة، حملة واسعة في مختلف الأحياء والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتواجد الميداني للعمل على حل مشاكل المواطنين؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم. 

في حي العجوزة، تم تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، وأسفرت الحملة عن تحرير 50 محضرًا وغرامات فورية  بمنطقتي أرض اللواء والعجوزة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي حي الهرم رصف وتطوير شارع الشمس حيث تم استغلاله كمحور مروري لاستيعاب حجم الحركة المرورية القادمة من الطريق الصحراوي وطريق الفيوم ومتجهًا لشارع الملك فيصل إلي أنه تم تدعيم الشارع بخدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية به، وذلك لما يشهده من كثافات مرورية خاصة بعد أن تم غلق جزئي لشارع الأهرام أثناء تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الأنفاق .

كما قام الحي بتمهيد قطعة ارض بمدخل مساكن الشباب بالرماية لنقل موقف الاتوبيس بالتجنيد، وذلك استكمالا إلي أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وفي حي العمرانية جاري تنفيذ أعمال تطوير ورصف شارع ترعه الزمر حيث جاري العمل علي فرد الطبقة السطحية بداية من شارع سيدى عمار حتى قبل شارع السلام بمنطقة العمرانية الشرقية.

بالإضافة إلي تركيب بلدورات من شارع الشعب حتى شارع خاتم المرسلين إلي جانب صيانة وتركيب انترلوك ناصية نصرالدين مع ترعة الزمر.

وفي حي بولاق الدكرور تم شن حملة مكبرة على شارعي الشهيد أحمد حمدي متفرع من شارع العشرين  ومشرفة والتي أسفرت عن ضبط 12 توك توك وتروسيكل ورفع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بنهر الطريق، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة ٥ " غرف للبناؤها خارج خط التنظيم ، إلي جانب غلق عدد ٨  ورش ومركز بيجو سرفيس بشارع خليل أبو يوسف المساحة فيصل وناصية شارع استوديو التونة أمام مستشفى الجابري.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالي ٥٦٥ طن من المخلفات الصلبة والقمامة علي مستوي الوحدات المحلية والقرى.

وفي مدينة الحوامدية تم رفع كفاءة وبليط إنترلوك بشارع بين المساكن نزله الكوبري، بالمشاركة مع المجتمع المدني وذلك للارتقاء بالمناطق الغير مخططة والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين  .

وفي مركز ومدينة البدرشين تم رفع حوالي ١٢٠ طن من مخلفات القمامة ودهان البلدورات، بالإضافة إلى أنه تم فض سوق مزغونة تنفيذا للإجراءات الاحترازية بمنع الأسواق للحد من تفشي فيروس كورونا .

 وواصل المركز  مجهوداته من خلال حملات لضبط الغير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية والتي أسفرت عن تحرير 12 محضرًا وغرامات فورية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم غلق وتشميع سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بقرية الحساسين لمخالفته القرارات الصادرة في هذا الشأن وفض سوق بني سلامة، وتحرير 18 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامة. 

 كما قام المركز بضبط تروسيكل أثناء قيامه بإلقاء القمامة بالطريق العام وتم تسليمه إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه.

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