مدينة زويل: استكمال مبنى الجامعة مع بدء فصل الخريف المقبل

قال الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنه يتم حاليا استكمال مبنى الجامعة حيث سنتهي جزء منه مع بدء فصل الخريف المقبل، وهوما سيؤدي إلي زيادة القدرة الاستيعابية للطلاب في المدينة.





وأوضح "عبد ربه" في تصريح لموقع "صدى البلد"، أنه في اجتماع مجلس الأمناء الأخير للمدينة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أن الدولة المصرية تكفلت بجميع المديونيات الخاصة بالإنشاءات بالمدينة، وهذا خبر سار لنا لأنه أزال عن كاهلنا الديون بالكامل ليتفرغ العاملون بها بشكل أكبر للبحث العلمي.





وأشار إلى أن المديونيات كانت تمثل عبئا باستمرار على المدينة وإزالة هذا العبء يوفر الجهود قدر الإمكان للإنفاق على إمكانيات المدينة من مواردها المختلفة.



