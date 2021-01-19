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فن

تأجيل مهرجان الكاثوليكى للسينما بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:45 م
المركز الكاثوليكى
المركز الكاثوليكى للسينما
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أحمد إبراهيم
اجتمعت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كل من مجدي سامي وميشيل ماهر لبحث ترتيبات إقامة الدورة التاسعة والستين للمهرجان في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة.

وقررت اللجنة في اجتماعها إرجاء الاجتماع الأول للجنة التحكيم والذي كان مقررًا له الجمعة المقبل لعدة أشهر حتى تتحسن الأوضاع الصحية ويقل انتشار الفيروس بعد الحصول على اللقاحات بحسب وزارة الصحة، وذلك في ضوء تزايد الإصابات لفيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة الجميع.

كما قررت اللجنة العليا وبإجماع الآراء تأجيل هذه الدورة لفصل الربيع أو الصيف بحسب الوضع الصحي في البلاد.
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