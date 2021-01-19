معبد جنائزي وآبار فرعونية.. شاهد اكتشافات أثرية ضخمة في سقارة

عرضت فضائية " euro news” فيديو للاكتشافات أثرية ضخمة في سقارة والتي تم اكتشافها من خلال البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار ومركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية والتي تعمل في منطقة آثار سقارة.





وفى هذا السياق كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن ما تم استخراجه من آثار في منطقة سقارة في محافظة الجيزة لا يتعدى نسبة 10% مما تحويه وتخفيه باطن الأرض وأسرار تكشف لنا بعضه من حين لأخر.





من جانبه قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ورئيس البعثة، أن هذه الاكتشافات سوف تعيد كتابة تاريخ هذه المنطقة وخاصة خلال الأسرتين ١٨ و١٩ من الدولة الحديثة، وهي الفترة التي عُبد فيها الملك "تتي" وكان يتم الدفن في ذلك الوقت حول هرمه.





وأشار "حواس "إلى أن البعثة عثرت على المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت زوجة الملك تتي، والذي تم الكشف عن جزء منه في الأعوام السابقة للبعثة.





وأضاف "حواس "أن البعثة عثرت أيضًا على مخطط للمعبد الجنائزي ، بالإضافة إلى ثلاث مخازن مبنية من الطوب اللبن في الناحية الجنوبية الشرقية منه، لتخزين القرابين والأدوات التي كانت تستخدم في إحياء عقيدة الملكة. كما تم العثور على ٥٢ بئر تتراوح أعماقها ما بين ١٠ إلى ١٢ متر، بداخلها أكثر من ٥٠ تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة.





وأكد "حواس" أن هذه المرة الأولى التي يتم العثور فيها بمنطقة سقارة على توابيت يعود عمرها إلى ثلاثة آلاف عام، مضيفًا أن البعثة عثرت أيضًا على آبار بداخلها أعداد كبيرة من المشغولات الأثرية وتماثيل على هيئة المعبودات مثل الاله اوزير، وبتاح، وسوكر .