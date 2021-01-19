تجربتنا أصبحت محل دراسة.. أستاذ التمويل يكشف قوة العلاقة بين الاقتصاد المصري والبنوك الدولية

قال محمد الشوادفى، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماع رئيس الوزراء المصرى مع رئيسة البنك الأوروبى يؤكد على قوة العلاقات بين الدولة المصرية والبنوك العالمية أو المؤسسات الاقتصادية الدولية، وخاصة البنك الدولى، منوها إلى أنه يؤكد أيضا أن تجربة مصر الاقتصادية اليوم أًصبحت محل دراسة داخل البنك الدولى.





وأضاف "أستاذ التمويل والاستثمار"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"الآن" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية توجهت إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة باعتبارها توصيات الأمم المتحدة للعام الماضى على أن حقوق الأديان والاقتصاد الأخضر أحد مكونات العملية الاقتصادية والتنمية على المستوى الدولي، لمواجهة الظروف البيئية الموجودة.

وأشار"الشوادفى"، إلى أن التفاعل بين الدولة المصرية والمؤسسات الدولية جاء نتيجة جهود اقتصادية وإصلاح سياسات اقتصادية داخل الدولة، سواء من الناحية المالي أو الناحية التصنيعية.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية في ظل جائحة كورونا لم توقف المشروعات الكبرى، وتلك المشروعات كانت لها كلمة ورقم، واستطاعت استيعاب 6 مليون يد عاملة، باستثمارات بلغت 70 مليار جنيه، كما أشر إلى أن الدولة المصرية من خلال الإدارة الجيدة استطاعت جذب استثمارات أجنبية وكذلك مشاركة القطاع الخاصة في التنمية

وأوضح أن الدولة لا تستطيع تحقيق التنمية إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والدولة أقامت العديد من المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص، وشاهدنا مردود هذا في زيادة الناتج المحلي الذي وصل إلى 5.5 تريليون جنيه، مؤكدا أن الإشادات على أداء الاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كثرت في نهاية العام الماضي، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة المصرية بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الأخرى مثل الإصلاح المالي والبرامج الحمائية وغير ذلك.