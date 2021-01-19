ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تجربتنا أصبحت محل دراسة.. أستاذ التمويل يكشف قوة العلاقة بين الاقتصاد المصري والبنوك الدولية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:04 م
محمد الشوادفى
محمد الشوادفى
Advertisements
ياسمين القصاص

قال محمد الشوادفى، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماع رئيس الوزراء المصرى مع رئيسة البنك الأوروبى يؤكد على قوة العلاقات بين الدولة المصرية والبنوك العالمية أو المؤسسات الاقتصادية الدولية، وخاصة البنك الدولى، منوها إلى أنه يؤكد أيضا أن تجربة مصر الاقتصادية اليوم أًصبحت محل دراسة داخل البنك الدولى.


وأضاف "أستاذ التمويل والاستثمار"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"الآن" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية توجهت إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة باعتبارها توصيات الأمم المتحدة للعام الماضى على أن حقوق الأديان والاقتصاد الأخضر أحد مكونات العملية الاقتصادية والتنمية على المستوى الدولي، لمواجهة الظروف البيئية الموجودة.

 

وأشار"الشوادفى"، إلى أن التفاعل بين الدولة المصرية والمؤسسات الدولية جاء نتيجة جهود اقتصادية وإصلاح سياسات اقتصادية داخل الدولة، سواء من الناحية المالي أو الناحية التصنيعية.

 

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة المصرية في ظل جائحة كورونا لم توقف المشروعات الكبرى، وتلك المشروعات كانت لها كلمة ورقم، واستطاعت استيعاب 6 مليون يد عاملة، باستثمارات بلغت 70 مليار جنيه، كما أشر إلى أن الدولة المصرية من خلال الإدارة الجيدة استطاعت جذب استثمارات أجنبية وكذلك مشاركة القطاع الخاصة في التنمية

 

وأوضح أن الدولة لا تستطيع تحقيق التنمية إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والدولة أقامت العديد من المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص، وشاهدنا مردود هذا في زيادة الناتج المحلي الذي وصل إلى 5.5 تريليون جنيه، مؤكدا أن الإشادات على أداء الاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد، كثرت في نهاية العام الماضي، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة المصرية بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الأخرى مثل الإصلاح المالي والبرامج الحمائية وغير ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رانيا المشاط: مصر أكبر دولة عمليات بقائمة البنك الأوروبي بـ 2.3 مليار يورو

اقتصادية البرلمان تثمن توجه الدولة لتمويل مشروعات القطاع الخاص من المؤسسات الدولية

التعاون الدولي 2020| التمويلات التنموية للقطاع الخاص بلغت 3.2 مليار دولار.. و6 شركاء وفروا التمويلات

بمشاركة المركزي.. وزيرة التجارة تستعرض ترتيبات معرض تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

تعمل بالمشروعات القومية.. التعاون الدولي: لدينا 1000 شركة قطاع خاص بطاقة مليوني عامل مصري

التعاون الدولي: مصر الأولى في استثمارات "البنك الأوروبي" بجنوب المتوسط بأكثر من مليار يورو

ترشيحاتنا

الأردن يسجل انخفاضا كبيرا في أعداد إصابات كورونا

البرلمان يتدخل لإعادة المستبعدين من بطاقات التموين وزيادة حصة الفرد من الخبز

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

في عيد ميلاد أنغام.. تزوجت أحمد عز سرا.. وحملت لقب مطربة مصر الأولى

بملابس محتشمة.. رانيا يوسف تبهر متابعيها من أحدث ظهور

أطباء الجلدية يكشفون عن أهم 7 نصائح لتجنب المسام الواسعة للبشرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

علاج التعب والإرهاق بـ 12 وصفة غذائية

غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن