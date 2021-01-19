ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

فنون الدمام تحدد آخر موعد لاستقبال المشاركات في الملتقى الدولي للفيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:54 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
حددت جمعيةُ الثقافة والفنون بالدمام بالمملكة العربية السعودية يومَ 25 يناير الحالي آخر موعد لتقديم الفنانين وصانعي الفيديو والمهتمين بالفيديو آرت أعمالهم الفنية للمشاركة في الملتقى الدولي للفيديو آرت في دورته الثالثة.

وستخضع الأعمال المقدمة إلى فرز واختيار يتناسب مع شعار الدورة الحالية "داخل الضوء.. خارج الفراغ"، إضافة إلى خصوصيات هذا الفن من حيث الأسلوب والتقنية والمحتوى والتوقيت والعلامة والرمز وغيرها من التوافقات الفنية التي تعكس هذا الفن واقترانه بالمرحلة المعاصرة.

وأوضح مدير الجمعية المشرف العام على الملتقى يوسف الحربي أن عدد المشاركات الفنية التي استقبلها الملتقى حتى الآن بلغ 86 فيديو آرت من 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أنها أعمالٌ مميزة تعبر عن حرفية واهتمام بهذا الفن ومساراته التعبيرية.

وبين الحربي أن الملتقى يسعى إلى فسح المجال لتقديم التجارِب السعودية وتوجيهها، والتعرف على الفنون المعاصرة، وطرح فكرة الفن والعلم والتقنية، واستعراض التجارِب السعودية المميزة والمؤثرة في مجال الفنون و الفيديو والصورة وتسليط الضوء عليها بصريًا وفكريًا ونقديًا، مع فتح باب التعاون بين الملتقى وفضاءات العرض بالمنطقة الشرقية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الشارقة للفنون تصدر ستة كتب جديدة

أرامكو السعودية تمنح اتفاقيات لمشاريع قائمة في قطاعي النفط والغاز

الرجل الذي باع ظهره يمثل تونس فى سباق الأوسكار

شاهد... ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يختتم فعالياته

السعودية تستعد.. إنشاء 3 ملاعب لدعم استضافة آسيا 2027

تعرف على معروضات سوني في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2021

ترشيحاتنا

كيفية صلاة الصبح لمن نام عن الفجر واستيقظ وقت الضحى؟

شوبير يوجه نصيحة لـ الإسماعيلي ويكشف حقيقة تولي إيهاب جلال قيادة الفريق

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

إصابة محمد مجدي أفشة بـ مران الأهلي

من 8 لـ 9 أيام.. الصحة العالمية: مصابو كورونا أكثر نقلا للعدوى خلال هذه المدة

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلب بوليسي.. قصة موقف محرج تعرض له حفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام

تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة