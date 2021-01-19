فنون الدمام تحدد آخر موعد لاستقبال المشاركات في الملتقى الدولي للفيديو

حددت جمعيةُ الثقافة والفنون بالدمام بالمملكة العربية السعودية يومَ 25 يناير الحالي آخر موعد لتقديم الفنانين وصانعي الفيديو والمهتمين بالفيديو آرت أعمالهم الفنية للمشاركة في الملتقى الدولي للفيديو آرت في دورته الثالثة.



وستخضع الأعمال المقدمة إلى فرز واختيار يتناسب مع شعار الدورة الحالية "داخل الضوء.. خارج الفراغ"، إضافة إلى خصوصيات هذا الفن من حيث الأسلوب والتقنية والمحتوى والتوقيت والعلامة والرمز وغيرها من التوافقات الفنية التي تعكس هذا الفن واقترانه بالمرحلة المعاصرة.



وأوضح مدير الجمعية المشرف العام على الملتقى يوسف الحربي أن عدد المشاركات الفنية التي استقبلها الملتقى حتى الآن بلغ 86 فيديو آرت من 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أنها أعمالٌ مميزة تعبر عن حرفية واهتمام بهذا الفن ومساراته التعبيرية.