اخبار التوك شو.. مصر تنفق 9 مليارات جنيه على معالجة مياه الصرف الصحي.. أفضل الوجبات في عيد الغطاس.. أسعار تذاكر الطيران الجديدة لأسوان والغردقة

تناولت برامج التوك شو أمس الاثنين العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

حفل عيد ميلاد قطة يتسبب في تفشي إصابات كوفيد-19 بـ تشيلي

عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن حفلة أقيمت في تشيلي للاحتفال بعيد ميلاد قطة أدت إلى تفشي فيروس كورونا محليًا، حيث أصيب 15 شخصًا بالمرض، بحسب مسؤول محلي.

بـ 1500 جنيه فقط .. مساعد وزير السياحة يكشف أسعار تذاكر الطيران الجديدة لأسوان والغردقة |شاهد

قال عبد الفتاح العاصي ، مساعد وزير السياحة والأثار للرقابة على المنشأت السياحية والفندقية، تعليقا على مبادرة " شتي في مصر" ، إن الوزارة تسعى جاهدة ، لتنشيط السياحة الداخلية ، خلال فصل الشتاء الحالي ، خاصة في أهم المقاصد الشتوية ، لدى المصريين ، خلال هذا الموسم ، وهم محافظتي الأقصر وأسوان.

إخصائية تغذية تكشف فوائد الزنجبيل.. شاهد

وأضافت دكتور رنا شعبان ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاعة على الفضائيه الاولى، أن الزنجبيل له فوائد عده سواء تم استخدامه كمشروب دافئ أو استخدامنا الزيوت العطرية الخاصة به.

برودة وسقوط أمطار بالقاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد

الجوية، على برودة الطقس خلال الأيام الراهنة، معللا ذلك بأن الكتلة الهوائية ناتجة عن مناطق شديدة البرودة، سواء من مناطق غرب آسيا، أو شرق أوروبا، اللتين تشهدان برودة شديدة في الطقس، في الوقت الحالي.

داليا أيمن عن مبادرة شتى في مصر: دي فرصة مش هتتعوض وبأسعار غريبة

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران أطلقا مبادرة جديدة تحت اسم "شتى في مصر"، وذلك لمساندة السياحة المصرية، وخاصة بعد فترة الركود والإغلاق الطويلة خلال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتة الي ان هذه المبادرة لها جانب مختلف عن غيرها من المبادرات، معقبة: "المصريين يقدروا يستمتعوا بجمال بلدهم، ويشوفوا الآثار الموجودة".

استشارى تغذية تكشف عن أفضل الوجبات التى يتم تناولها فى عيد الغطاس

قالت الدكتورة منى عبد المطلب، رئيس وحدة التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومى للسكر والغدد الصماء، إن ارتباط الأعياد بالأكل داخل مصر شيء جيد وصحى لجسم الإنسان، إذا قام الإنسان بتطبيقه على الطريقة السليمة، منوها إلى تلك العادات ترتبط من قبل بالإنسان المصرى القديم، متابعا أن وجبة "القلقاس" مفيدة لخسارة الوزن، وذلك لأنها تحتوى على العديد من الألياف الغذائية تساعد على إحساس الشخص بالشبع وعدم الرغبة فى الأكل لفترة زمنية طويلة.

بدأت بالرفض وانتهت بالإقبال الكبير .. قصة إنشاء أول مدرسة باليه بالصعيد

وأضاف التقرير ، أنه تم افتتاح مدرسة الباليه، لفتيات تحدين العادات والتقاليد، كما أشار إلى والصعاب التي واجهتهن خلال التدريبات الشاقة للوصول إلى حلم كان يبدو مستحيلا فيما مضى.

"مصر للدراسات الاقتصادية": مصر تنفق 9 مليارات جنيه لمعالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية

قال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تقرير الحكومة أمام البرلمان ينقسم إلى 3 محاور مهمّة جدًا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض فترة عمل الحكومة خلال عامين ونصف، إضافة إلى ما قامت به الحكومة خلال فترة كورونا، وكيفية أن مصر اليوم أصبحت أقل الدول تأثرا بهذا الفيروس اللعين، أما المحور الثالث هو الخطة المستقبلية خلال 3 سنوات.

الركنة وفقًا للتسعيرة.. التنمية المحلية: تقنين أوضاع سايس الجراج فى الفترة المقبلة.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه سيتم تقنين أوضاع سايس الجراج، وسيكون الموضوع مقننا بشكل واضح وصريح فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المسئول عن الاصطفاف فى الشوارع سيكون حاصل على ترخيص من الحى، وسيرتدى زى مميز عليه اسمه وصورته ورقم الترخيص الخاص به ومكان الترخيص المسموح له الوقوف به.

مستعدة لأدوار الأكشن.. شاهد| نادية الجندى: مبقدمش غير المفيد والهادف

قالت نادية الجندى، إن السوشيال ميديا أصبحت من مميزات العصر الحالى، ولذلك يجب على كل فنان أن يتواصل مع جمهوره باستمرار عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لافتة إلى أنها تحاول مواكبة العصر ومتابعة صفحاتها على السوشيال ميديا بنفسها لكى تتواصل مع جمهورها