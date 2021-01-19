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أخبار البلد

اتحاد المهن الطبية: 5 ملايين جنيه إجمالي إعانات العلاج سنويا بعد مضاعفة قيمتها للمستحقين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:08 م
اتحاد المهن الطبية:
اتحاد المهن الطبية: 5 ملايين جنيه إجمالي إعانات العلاج سنويا
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محمد غالي
قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إن إجمالي ما يصرفه الاتحاد سنويًا كـ إعانات للعلاج الشهري يقدر بحوالي مليونين و500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه بعد إقرار مجلس الاتحاد زيادة قيمتها من 250 إلى 500 جنيه شهريًا، ترتفع القيمة الإجمالية السنوية إلى حوالى 5 ملايين جنيها، بواقع 6 آلاف جنيه للعضو المستحق. 

وأوضح حمزة، أن إعانة العلاج الشهري يتم صرفها في صورة دفعتين كل 6 أشهر بقيمة 3 آلاف جنيه فى كل دفعة، لافتًا إلى أن الأوراق المطلوبة للصرف، هي شهادة من النقابة التابع لها العضو "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، توضح سداد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة "أ. ن".

وكذلك تقريرين معتمدين من أستاذين متخصصين عند التقدم لأول مره يفيد بأن العضو يعانى أحد الأمراض المنصوص عليها، ثم تجدد بموجب شهاده واحدة من أخصائي متخصص، وصورة بطاقه الرقم القومي.

وأشار الأمين العام المساعد بالاتحاد، إلى أنه يتم تقديم التقارير فى شهر يناير من كل عام لاستمرار الصرف، لافتا إلى أن الأمراض المستحقة للإعانة مثل،: الأورام الخبيثة ومضاعفتها، الأمراض العقلية بعد ثبوتها، الجذام النشط أو مضاعفاته، أمراض الدم المزمنة، أمراض الجهاز الدوري، والجهاز التنفسي " الدرن، الساركويدوزس، السليكوزس، الازيستوزس، البجاسوزس، الخراج الرئوي، تمدد الشعب الهوائية المتقدم المصحوب بالتهاب صديدى، الامفيزيما سريعة الانتشار.

كذلك أمراض الجهاز الهضمي والجهاز العصبي "الشلل العضوي بالأطراف، الشلل الرعاش، التليف المنتشر، تكهف النخاع الشوكي، أورام المخ، مرض ضمور العضلات MS or MM"، والعمليات الجراحية الكبرى التي تتطلب علاجا طويلا تمنع العضو من مزاولة العمل، وغيرهم.
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