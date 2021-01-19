طبيب يكشف مضاعفات جديدة لـ كورونا.. ويؤكد على هذه التمارين للوقاية

قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية، إن أعراض فيروس كورونا تتشابه ولكن مع اصحاب الفئة العمرية الواحدة، اي عرض فقدان حاسة الشم والتذوق يتعلق بتركيز الفيروس في انه منطقة بالجسم، وهذا العرض ينتشر اكثر بين الشباب، بينما عند كبار السن ينتشر عرض الالتهاب الرئوي لأن الفيروس يرتكز في الجهاز التنفسي وليس شرط ان يفقد اي من الحاستين، والتعافي من فقدان حاسة الشم والتذوق ليس مرتبط بالتعافي من الفيروس، وانما من الممكن ان يمتد الي أسابيع وشهور على حسب كل حالة.





وتابع الدكتور محمود عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن هناك متعافين سجلوا من 3 الي 6 شهور فقدان لحاستي الشم والتذوق بعد تعافيهم من فيروس كورونا، لافتا الي انه ضروري ان نتبع تمارين لحاسة الشم والتذوق لانه ساعد على تنشيط العصب، وذلك من خلال شم نعناع او شئ نفاذ وتذوق اطعمة حادى مثل البصل والليمون، وحذر من اتباع اي وصفات علاجية حتى وان كانت معتمدة على الاعشاب الطبيعية بشكل زائد ومستمر دون داعي.





وأوضح أن أغلب فئة سبب في نقل الفيروس الي كبار السن هم الشباب، وذلك بسبب التجمعات وعدم اتباع اي نوع من الاجراءات الاحترازية والوقائية.





وأشار إلى أنه مازالت الابحاث مستمرة للتعرف على كل الاعراض الجانبية ومضاعفات فيروس كورونا، وهذا لانه لم يكمل سنة على الارض، مؤكدا على ان الابحاث تتوصل كل يوم الي اشياء جديدة، وان هذا الفيروس يعد متلازمة في الجسم وليس مرض، ووصفه "ده فيروس لعين".



