ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنت بصيت على الـ"فار".. أحمد حسن يروي ما حدث بين محمد الشناوي والحكم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:04 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن تفاصيل ما حدث بين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي و حكم مباراة الفريق أمام البنك الأهلي أول أمس والتي أدت لـ إيقاف الشناوي 4 مباريات و غرامه 20 ألف جنيه 

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن قرار ايقاف الشناوي مثير للدهشه خاصة أن هناك حالات مشابهة من قبل في الدوري المصري ولم يتم اتخاذ أي قرار ضدها على سبيل المثال واقعه رمضان صبحي نجم بيراميدز.

وأضاف أن الشناوي حارس جيد وهادئ حيث إنه تحدث مع الحكم و سأله " انت بصيت على الفار" ولكن الحكم لم يلتفت له فقام بمسكه ليلفت نظره لحديثه حيث انه لم يقصد التعدي مطلقا مشددا أن ما حدث لا يستحق تلم العقوبة. 

وتابع أن الأهلي سيقدم تظلم وسيتم تخفيض العقوبة لمباراتين مشددا ان اللائحه يجب ان تطبق على الجميع 

وأكمل أن الاهلي قدم مباراة جيده امام البنك الاهلي و سنحت الكثير منن الفرص للتسجيل ولكن كان ينقصه التوفيق مشددا أن والتر بواليا للاعب جيد ومستواه رائع وسيطور من مباراة لأخري

أما عن مصطفي محمد نجم الزمالك فنصحة بضرورة التركيز مع الفريق عقب فشل مفاوضات احترافه مشددا أن يمتلك إمكانيات رائعة ستاهله للاحتراف في المستقبل
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير تحكيمي: هدف الأهلي في البنك غير صحيح.. وكان يجب معاقبة الشناوي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

عدلي القيعي يحذر من فتح باب الشيطان في أزمة محمد الشناوي

أخبار الأهلي.. حقيقة الصفقة التبادلية مع صن داونز.. ودراسة تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة بعد إيقاف الشناوي

شادي محمد: محمد الشناوي أخطأ فى واقعة الحكم ويستحق العقوبة

افتكروا كلامي.. ميدو ينهي الجدل حول أزمة محمد الشناوي والاتحاد المصري

ترشيحاتنا

سجن مدير بلدية بالكويت و3 مصريين بتهمة الاستيلاء على المال العام‎‎ | تفاصيل

نائبة ترد على تحية وزير التعليم العالي لشهداء الأطقم الطبية: معاشاتهم 500 جنيه

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

شوبير يوجه نصيحة لـ الإسماعيلي ويكشف حقيقة تولي إيهاب جلال قيادة الفريق

بالأسود فوق الركبة.. عبير صبري تثير الجدل بإطلالة جريئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

علاج التعب والإرهاق بـ 12 وصفة غذائية

غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن