أستاذ علاقات دولية: الحزب الجمهوري لا يقبل المضايقات السياسية ضد ترامب

قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلاقات الدولية، إن جلسة تنصيب بايدن تشمل على صعوبة تمرير قرار عزل ترامب في مجلس الشيوخ، وذلك اعتبارا أن الأغلبية الجمهورية معترضين على هذا القرار.

ونوه إلى أن يوجد مشكلة قانونية فى مادة 25 التي يستند عليها الحزب الديمقراطي، الخاصة بإجراءات العزل التى تمت من قبل فى مجلس النواب، ألا وهو الإثبات على أن رئيس الدولة غير قادر صحيا على أداء مهامه مما يعنى نقل السلطة.

وأضاف "أستاذ العلاقات الدولية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن المضايقة السياسية فى أخر ساعات فى حكم ترامب لا يقبلها تماما الحزب الجمهورى، وذلك باعتبار أنه حزب مجروح فى الانقسامات التى حدثت داخله.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية ، أن الرئيس " ترامب " هز أركان الدولة الامريكية ، وبالتالي أصبحت سياسته غير مرغوب بها من قبل أعضاء فريقه، وذلك يمكن ألا يحدث جديد في الدعاوى القضائية التي قدمها ترامب.

وأكد " سنجر " ، أن ما يحدث الآن هو الرغبة القوية من قبل فريق الحزب الجمهوري وغيره من أعداء ترامب، في التخلص من الرئيس "ترامب"، وسقوطه في الانتخابات، ونجاح " جو بايدن".

وأشار ، إلى أن الديمقراطيين لم ينجحوا في تاريخ المجتمع الأمريكي ، في إدارة السياسة الديمقراطية الداخلية ، والخارجية ، ولكن فيروس كورونا أثر تأثيرًا سلبيًا على الانتخابات الرئاسية الامريكية بشكل كبير ضد " ترامب " ، حيث تم انتقاده بسبب عدم مُعالجته لهذه الأزمة ، واعتباره أنه خُدع من قبل الصين .