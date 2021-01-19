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رياضة

ستاد بتروسبورت يعود لاستقبال المباريات بأعلى جاهزية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:07 م
ستاد بتروسبورت
ستاد بتروسبورت " صورة أرشيفية"
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ريهام بكير
حرص زكريا السيد رئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت على التأكد من جاهزية ملعب ناديه  استعدادا لاستضافة مباراة الزمالك والجونة والمقرر إقامتها  في الخامسة مساء اليوم.

وقام بجولة صباح اليوم رافقه خالد يوسف مدير عام الاستاد لمتابعة سير العمل داخل الاستاد قبل اللقاء والوقوف على كل ما قامت به الإدارات المعنية لكي يؤدي الاستاد دوره الذي يتحمل من خلاله ضغوط استضافة العديد من المباريات للمساهمة بشكل فعال في إنجاح المسابقات الكروية وخاصة لفرق الدوري العام.. ومنها اندية قطاع البترول.

واكد عصام عبدالجابر مسئول الاعلام والمتحدث الرسمى ان رئيس مجلس الإدارة شدد على ضرورة توافر كل الإمكانيات وأن الاستاد يخضع لعمليات دورية من جميع العاملين لكي يبقى في أبهى صورة.
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