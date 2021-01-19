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أخبار العالم

بوتين يسبح في مياه شديدة البرودة بمناسبة عيد الغطاس.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:06 م
بوتين يحتفل بعيد
بوتين يحتفل بعيد الغطاس
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين شارك في هذا العام أيضا، في فعاليات عيد الغطاس.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: "سألني كثيرون، عما إذا كان بوتين قد شارك في الاستحمام في عيد الغطاس هذا العام. أنتم تعلمون أنه يقوم بذلك بشكل تقليدي. هذا تقليد يتبعه. وهو لا يغير التقاليد".

ولم يقدم بيسكوف، أية تفاصيل أخرى.

ومن المعروف أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تحتفل ليلة 19 يناير من كل عام، بتعميد السيد المسيح، وتشمل تقاليد العيد الغطس في المياه ثلاث مرات، أسوة بالمسيح الذي عمده يوحنا المعمدان.

يحتفل الروس بعيد الغطاس كل عام بالاستحمام في البحيرات والأنهار المتجمدة للاحتفال بمعمودية يسوع في نهر الأردن.

هذه هي أول لقطات فيديو رسمية لبوتين، البالغ من العمر 68 عاما، يتحدى المياه  المتجمدة منذ 19 يناير 2018، عندما ظهر وهو يقترب من الحمام الجليدي مرتديا معطفا وحذاء، وهو يخلع ملابسه ويغمر نفسه فيها. مياه متجمدة. 

واحتوت التقارير عن حمامات عيد الغطاس في السنوات اللاحقة على صور أرشفية.

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