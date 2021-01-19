أستاذ أمراض جلدية: 6 أعراض تثير الشكوك حول الإصابة بكورونا.. شاهد

قال الدكتور عاصم فرج ، استاذ الأمراض الجلدية، إن هناك 6 أعراض يؤشر وجودها إلى احتمال الاصابة بفيروس كورونا أبرزها تجلط اطراف الاصابع بالارجل والايدى بأستمرار بجانب الجفاف مع وجود طفح جلدي بالجسم يصاحبه هرش ووجع وسخونه مع تساقط الشعر من جذوره ، كلها دلالات قوية جدا على وجود فيروس كورونا ولابد من عمل التحليل اللازمة.

واضاف عاصم فرج ، خلال حواره ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سى بى سى ، أنها كلها دلالات على انها كورونا لدى الشخص المصاب بالتجلط ، ولكنها ليست مؤكده لذلك التحاليل تؤكد أن الأعراض كورونا او لا .





وأشار استاذ الأمراض الجلدية، إلى أن الاقدام والايدى من الضرورى عمل ترطيب لها لتخفيف الاحمرار والالم ، والتأكد من عدم وجود فطريات متابعا أنها كلها دلالات تثير الشك ليس إلا ، منوهًا بأن التقرحات داخل الفم ترفع دلالات والشك على وجود كورونا





