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توك شو

ولا الرجالة في الملعب.. تعرف على لاعبات منتخب مصر لكرة القدم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:18 م
مروة طلعت واسيل محمد،
مروة طلعت واسيل محمد، لاعبات منتخب مصر كرة القدم للناشئات
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فرح علاء الخولي
قالت مروة طلعت، لاعبة منتخب مصر لكرة القدم للناشئات، إنها أحبت كرة القدم بسبب انها كانت تلعب مع والدها وأشقائها دائما، مؤكدة على انهم يشجعونها دائما، معقبة: "بابا دايما في ضهري"، وهي تبلغ من العمر حاليا 20 عاما.

وتابعت أسيل محمد، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم للناشئات، خلال حوارها في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنها أحبت كرة القدم من اخيها، وأعربت عن رغبتها في الانضمام للفريق في النادي، ولكن حدثت مشاكل وتم رفضها لكونها "بنت"، مشيرة الي ان امها كانت اكبر داعم لها، وحارسها المفضل هو الشناوي.

وأضافت مروة طلعت، انها بدأت اللعب في احد مراكز الشباب في فريق كله أولاد ولم تتأثر بتعليقاتهم مثل: "انت ازاي هتلعبي معانا؟ وغيرها"،  وذكرت اسيل محمد، انه تم اختيارها للعب في مركز حراسة المرمي لتميزها فيه: «إتقالي إنتي بتصدي حلو، فقررت ألعب في المركز ده، بحس إني بأدي فيه أحسن»، «روحت اختبارات المنتخب في 2019 بس محصلش نصيب، بس الموسم ده أخدوني ضمن 4 لاعبات في حراسة المرمي».

والتحقت مروة طلعت بنادي وادي دجلة منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، مردفة: «تعلمت الكرة بشكل صحيح في البداية، ولعبت في البراعم حتى التحقت بالفريق الأول».

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