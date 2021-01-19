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حوادث

السيطرة على حريق نشب بحوش السكة الحديد في سوهاج

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:16 م
قطار
قطار
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أنغام الجنايني
سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق نشب بحوش السكة الحديد بمحطة سكك حديد المحافظة بعربة قطار خاصة بنقل المواد البترولية فارغة داخل الحوش دون حدوث إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، يفيد بورود بلاغًا من غرفة عمليات النجدة مفاده نشوب حريق داخل حوش سكك حديد سوهاج.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية نشوب حريق داخل حوش الفرز الخاص بمحطة سكك حديد سوهاج بعربة قطار مخصصة لنقل المواد البترولية وذلك أثناء عملية تقطيع للعربة داخل الحوش تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وسيطرت على النيران دون إصابات بشرية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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