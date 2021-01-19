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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا عند مستوى 8901.87 نقطة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:21 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

 اغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 29.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8901.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

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كانت أسهم شركات تشب، والدرع العربي، وأنابيب، والدريس، ومهارة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج، واس تي سي، والمتقدمة، والعمران، والمجموعة السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 3.08%.


فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيمانول، وجازادكو، والدرع العربي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والإنماء، وصدر، والراجحي، والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 210.66 نقطة ليقفل عند مستوى 25949.96 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 235 ألف سهم تقاسمتها 1194 صفقة.

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