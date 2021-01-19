ابنة ماجدة الصباحي تبكى على الهواء.. لهذا السبب

بكت غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، على الهواء مباشرة خلال حديثها عن والدتها، في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دى ام سي، قائلة: إنها تشعر أن والدتها توفت اليوم ولم يمر عن وفاتها سنة.
وأشارت نافع خلال حديثها إلى أن والديها تعرفا على بعض فى احتفالية بسفارة روسيا، ونشأت بينهما قصة حب.
وأضافت: والدتى كانت ذكية وقوية ومحبوبه ولها شعبية كبيرة لدى الناس، مشددة على أنها كانت امرأة قوية وجدعة وخدومة جدا.
يشار إلى أن الفنانة ماجدة الصباحي توفيت يوم 16 يناير 2020 عن عمر يناهز 89 عاما، بعد غياب طويل عن السينما والأضواء.
وبدأت ماجدة حياتها الفنية في سن صغيرة، لكن بدايتها الحقيقية كانت في عامها الثامن عشر في فيلم الناصح مع إسماعيل ياسين عام 1949.
وهي من مواليد طنطا في محافظة الغربية عام 1931.