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برلمان

برلماني: الدولة استغلت البحيرات السمكية.. والمزارع الجديدة دعمت الإنتاج المحلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:00 ص
البحيرات السمكية
البحيرات السمكية
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القسم السياسى
علّق النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، بخصوص احتلال مصر المرتبة  الأولى على مستوى أفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع، قائلاً: "الدولة استغلت البحيرات السمكية المنتشرة في مختلف المحافظات علاوة على إنشاء عدد من المزارع التي دعمت الإنتاج المحلي بشكل كبير. 

وأوضح "وطني"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو أعطت اهتمامًا كبيرًا للثروة السمكية حيث قامت وزارة الداخلية باستعادة كافة البحيرات التي تم الاعتداء عليها، لافتا إلى أن ذلك أتاح للدولة استغلال إنتاج هذه الأسماك محليا. 

وأكد عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المزارع السمكية التي عملت على زيادة الإنتاج المحلي بصورة واضحة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على التصدير للخارج. 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، مصطفى الصياد وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة عرضًا حول الثروة السمكية فى مصر.

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن هناك تطويرًا كبيرًا حدث فى البحيرات السمكية ، ووصل إنتاج الأسماك إلي 2 مليون طن سنويا، وهذا يكفى للتقريب من الاكتفاء الذاتى.

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