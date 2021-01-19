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برلمان

برلماني يطالب بوجود استراتيجية واضحة للرد على شائعات وأكاذيب الخارج

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:40 م
النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد النائب عمرو القطامي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، أنه لديه بعض الملاحظات حول الإعلام المصري والخلل في مخاطبة الخارج، حيث أن مصر تدار حولها الشائعات والأكاذيب من الخارج بشكل مستمر، ومع ذلك لا توجد إستراتيجية واضحة من وزارة الاعلام للرد على هذه الأكاذيب ومخاطبة العالم الغربي بالحقائق وبحجم الانجازات التي تتم في مصر على أرض الواقع.

وأوضح القطامي ، في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة العامة ، أن  أوضاع الإعلام تحتاج إلى مراجعات وحلولًا عملية فيما يتعلق بخسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون،  وذلك من ضرورة إصلاح منظومة الإدارة داخل ماسبيرو، فضلًا عن تطوير المحتوى المقدم بالشكل ليكون جاذب للمواطنين.

وشدد القطامي، على ضرورة وضع خطًا واضحًا من الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإيجاد استراتيجية للتدريب والتأهيل الإعلامي، لضمان بيئة إعلامية متوافقة مع أحدث الاتجاهات الإعلامية في العالم، والقادرة على تشكيل الوعي، والتعامل مع المستجدات التي تحدق بالدولة المصرية، في عالم أصبحت فيه السيطرة على المعلومة وتداولها شبه معدومة.
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