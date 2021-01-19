مستنكرا أداء الوزير.. محمود بدر لـ أسامة هيكل: نحن لا نرى وزارة إعلام

هاجم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وزير الدولة لشؤن الاعلام في بيانة صباح اليوم بمجلس النواب ووصفه ب "بيان التسويف" ، مستنكرًا اداء الوزارة خلال الفترة الماضية بسبب تدني المستوي العمل، والتأخر في وجود دورات تدريبية للمتحدثين الإعلاميين.





وشدد على حرصه من داخل مجلس النواب، على الرقي بالمستوي داخل الوزارة، وذلك لشرح ما تقوم به الدولة المصرية من انجازات علي أرض الواقع، والرد المستمر علي الهجوم التي تشنه قنوات الاعلام المعادي لمصر، خصوصًا أن مصر تواجهه حربًا شرسة من الاعلام.



