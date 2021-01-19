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برلمان

مستنكرا أداء الوزير.. محمود بدر لـ أسامة هيكل: نحن لا نرى وزارة إعلام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:52 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
هاجم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وزير الدولة لشؤن الاعلام في بيانة صباح اليوم بمجلس النواب ووصفه ب "بيان التسويف" ، مستنكرًا اداء الوزارة خلال الفترة الماضية بسبب تدني المستوي العمل، والتأخر في وجود دورات تدريبية للمتحدثين الإعلاميين.

وشدد على حرصه من داخل مجلس النواب، على الرقي بالمستوي داخل الوزارة، وذلك لشرح ما تقوم به الدولة المصرية من انجازات علي أرض الواقع، والرد المستمر علي الهجوم التي تشنه قنوات الاعلام المعادي لمصر، خصوصًا أن مصر تواجهه حربًا شرسة من الاعلام.

وأكد النائب أنه لابد أن تكون وزارة الاعلام بقدر المطلوب منها لأنها تواجه تحديات داخليه وخارجة، وعبر في الجلسة العامة عن اداء الوزارة "كأنها لم تكن".
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