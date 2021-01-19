ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لماذا لم يحصل على بطاقة؟.. عامر حسين: قرار إيقاف وتغريم محمد الشناوي صحيح في حالة واحدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:06 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، أن قرار إيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه صحيح 100%، في حالة إذا سُجلت الواقعة في تقرير حكم المباراة.

وأضاف عامر حسين، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت"، أنه لا يجوز أن يؤخذ بـ فيديو المباراة فقط لتوقيع عقوبة، مشددا على أن الحكم لابد أن يبرر سر عدم إشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء عقب ما قام به الشناوي في المباراة. 

وتابع أن توقيع عقوبة على أي لاعب من خلال فيديو المباراة يتم فقط في حالة تم الاشتباك بين اللاعبين وليس اللاعب والحكم. 

وأكد أن طوال عمله في لجنة المسابقات لم يتأثر بـ أي ضغوط وكانت قراراته حاسمة طوال الوقت، مشددا على أن هناك ضوابط محددة تحكم ما يحدث في المباريات؛ لذلك فتطبيق القانون لابد وان يتم دون خوف أو تردد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصادر بالجبلاية: سيد عبدالحفيظ مهدد بالإيقاف فى هذه الحالة

بيراميدز يتهم الحكم بالتربص .. إيقاف محمود وادي 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

اتحاد الكرة يرفض تظلم بيراميدز بإلغاء إيقاف محمود وادى

رعب في الأهلي.. ماذا ينتظر محمد الشناوي بعد واقعة حكم مباراة البنك

أزمة إيقاف الشناوي.. ياسر عبد الرؤوف يكشف خطأ حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

سمير عثمان: إيقاف محمد الشناوي هزار وتهريج

ترشيحاتنا

أول تعليق من بايرن ميونخ على قرعة كأس العالم للأندية بعد احتمالية ملاقاة الأهلي

شوبير يوجه نصيحة لـ الإسماعيلي ويكشف حقيقة تولي إيهاب جلال قيادة الفريق

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

اللجنة الطبية لمونديال اليد: 1655 تحليل pcr كورونا للمشاركين خلال 24 ساعة

معلومات صادمة عن السلالة الجديدة لـ كورونا وأصل ظهورها

أخبار الرياضة.. مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي.. غليان في الزمالك بسبب الخصومات التعسفية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتذارها عن ابنة السفير .. شاهد أجرأ إطلالات التركية نسليهان أتاغول

دراسة تكشف عن نوع من النباتات يقوي المناعة ويعالج السرطان

من إدفو إلى تونا الجبل.. الأصول التاريخية لأسماء مدن وقرى مصرية ومعنى كل منها