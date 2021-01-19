لماذا لم يحصل على بطاقة؟.. عامر حسين: قرار إيقاف وتغريم محمد الشناوي صحيح في حالة واحدة

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، أن قرار إيقاف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه صحيح 100%، في حالة إذا سُجلت الواقعة في تقرير حكم المباراة.





وأضاف عامر حسين، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت"، أنه لا يجوز أن يؤخذ بـ فيديو المباراة فقط لتوقيع عقوبة، مشددا على أن الحكم لابد أن يبرر سر عدم إشهار البطاقة الصفراء أو الحمراء عقب ما قام به الشناوي في المباراة.





وتابع أن توقيع عقوبة على أي لاعب من خلال فيديو المباراة يتم فقط في حالة تم الاشتباك بين اللاعبين وليس اللاعب والحكم.





وأكد أن طوال عمله في لجنة المسابقات لم يتأثر بـ أي ضغوط وكانت قراراته حاسمة طوال الوقت، مشددا على أن هناك ضوابط محددة تحكم ما يحدث في المباريات؛ لذلك فتطبيق القانون لابد وان يتم دون خوف أو تردد.