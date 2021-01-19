يجب إعادة النظر في دورها.. برلماني: المواطن المصري لم يشعر بعودة وزارة الإعلام

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن الآمال المعقودة على عودة وزارة الإعلام مرة أخرى في التعديل الوزاري الأخير كانت كبيرة من أجل ضبط المشهد الإعلامي وإعادة الإعلام المصري الحكومي لسابق عهده ولكن هذه التطلعات والطموحات لم تتحق بالشكل السليم في الوقت الذي نرى جهود مقدرة من الاعلام الخاص الذي يؤدي دوره بشكل فعال.





وأوضح هندي، في تصريحات له، على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المواطن المصري لم يشعر بدور وزارة الاعلام بعد عودتها إطلاقا ولم تحقق أي طفرة وهو الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في دورها حتى لا يكون وجودها مثل عدمه.





وأضاف أن مصر تحتاج لوزارة إعلام تقوم بدور فعال يلمسه المواطن مثلما نرى في العديد من دول العالم خاصة أن وزير الاعلام يشكل صورة للدولة وصوتها بجانب كافة الأجهزة المعاونة.



