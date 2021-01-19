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أخبار البلد

وزير النقل لـ رئيس الوزراء: 114 مليار جنيه لمشروعات تطوير الإشارات وازدواج خطوط السكة الحديد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:47 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لاستعراض خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائى بالديزل.

وقدم وزير النقل عرضا أشار فيه إلى أن خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائى بالديزل، تقوم على رؤية الدولة  فى أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أوالمناطق الصناعية والزراعية الجديدة، إلى جانب ربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

واضاف أن فكرة التطوير تعتمد على تطوير نظم الإشارات، والعمل على إزدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، إلى جانب إنشاء خطوط جديدة، وإنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع وربطها مع شبكات السكة الحديد القائمة، والطرق الرئيسية، والموانئ بمختلف أنواعها، فضلًا عن إنشاء محطات لشحن وتفريغ البضائع داخل الموانئ والمناطق الصناعية.

واستعرض وزير النقل خطة تطوير شبكة السكة الحديد القائمة، بإجمالي أطوال 9570 كم، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط لتطوير البنية التحتية من خلال تطوير نظم الإشارات بجميع الخطوط الرئيسية بإجمالى أطوال 1800 كم، جار تنفيذ 971 كم بتكلفة 9.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى إزدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بتكلفة 37 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية إلى 46.8 مليار جنيه، وكذلك إنشاء خطوط جديدة لخدمة الركاب والبضائع والربط مع دول الجوار بتكلفة 67.1 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لمشروعات الإشارات والازدواج والخطوط الجديدة إلى 114 مليار جنيه.

وتطرق المهندس كامل الوزير، خلال العرض إلى المشروعات الخاصة بشبكة خطوط القطار الكهربائى السريع، موضحًا أن المرحلة الاولى تتضمن مشروع العين السخنة/ العلمين، ومشروع السادس من أكتوبر/ الأقصر، ومشروع الغردقة / الأقصر، ومشروع الأقصر/ أسوان، ومشروع العلمين الجديدة / مرسي مطروح، وذلك بإجمالى أطوال 1975 كم.

واشار إلى المشروعات المقترحة لمرحلة أخرى مستقبلية، ومشيرًا فى هذا الصدد إلى المحطات التبادلية المقترحة، وكذا محطات الشحن لربط منظومة القطارات الكهربائية السريعة بشبكة خطوط السكك الحديدية القائمة، إلى جانب الأماكن المخططة لإقامة ورش للعمرات الجسيمة والمتوسطة للقطارات الكهربائية السريعة، على مستوى الخطوط.
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