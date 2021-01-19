"التكنولوجيا المصرية القديمة" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي ، كتاب للدكتورة فرخندة حسن بعنوان التكنولوجيا المصرية القديمة.





تتميز مصر بعدة مقومات أتاحت نشأة وازدهار أهم الحضارات القديمة وأولى الحضارات الموثقة.





لم تقتصر براعة المصريين القدماء فى ابتكار واختراع التكنولوجيات التى مكنتهم من استغلال كل ماهو متاح من موارد فى صالح كل مجالات الحياة بل حرصوا على تسجيل أعمالهم بتفاصيلها الدقيقة بطرق تضمن بقاءها لتكون شاهدة على انجازاتهم على مر الزمان، قاموا بابتكار واختراع عدد من الآلات والأدوات مكنتهم من توثيق ما قاموا عليه إما بالحفر والنقش على الحجر أو بالكتابة على أوراق وملفوفات البردي المحفوظة والمعروضة فى الكثير من متاحف العالم، ولولا تكنولوجيا التوثيق هذه فى صورها المتعددة لضاعت معالم الحضارة المصرية القديمة كما حدث لبعض الحضارات الأخرى.





واستعرضت المؤلفة أشكال التكنولوجيا التى ابتكرها المصريون القدماء مثل تكنولوجيا الرى، تكنولوجيا الزراعة ،تكنولوجيا صناعة الخبز والمواد الغذائية، تكنولوجيا البناء، تكنولوجيا التعدين، تكنولوجيا صناعة الأسلحة الحربية، تكنولوجيا الكتابة وأدواتها ، تكنولوجيا الممارسات الطبية وصناعة العقاقير وغيرها.





و يتضمن الكتاب قائمة ببعض التكنولوجيات المصرية القديمة ، وصور لتلك الأشكال وكيفية القيام بها.



