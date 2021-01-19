علا رجب: كورونا متحور ويمكن أن تصاب به أكثر من مرة |شاهد

قالت الدكتورة علا رجب، أستاذ الأمراض الجلدية، إن فيروس كورونا لا يحتاج إلى حالة فزع ، منوهة إلى أن مرض الجهاز المناعى يجب أن يحصل على أنواع محددة من الأدوية ضد معامل الالتهاب، متابعة: أن فيروس كورونا يمكن أن يصاب به الشخص أكثر من مرة بأشكال مختلفة لأنه متحور.





من جانبها قالت نهى فرج، خلال حواره ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية سى بى سى ، إن المضادات الحيوية لابد اتخاذها عند اللزوم فقط .





وأشارت نهى عاصم ، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية قنبلة موقوتة ويجب التعامل بحذر ، مؤكدة أن ليست كل حالات كورونا تحتاج إلى المضادات المناعية .





وتابعت أن الفيروس لا يموت وانما يضعف ، مؤكده أن التطعيم لا يغنى عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والشفاء من الفيروس لا يعنى عدم الإصابة مجددا.



