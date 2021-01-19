الأردن يسجل انخفاضا كبيرا في أعداد إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و17 حالة وفاة.





وبذلك يكون إجمالي الاصابات في الأردن 316 ألف و427 إصابة، وتسجيل 4170 حالة وفاة حتى الآن.





وكشف باحثون أمريكيون، معلومات جديدة عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا والإعلان عنها في 8 ديسمبر الماضي، وفق ما ذكرت تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية.





وقال الباحثون :إن" السلالة الجديدة التي دخلت إلى الولايات المتحدة عدة مرات من خلال مسافرين قدموا إليها من بريطانيا، والقول بأنهم نشروا السلالة الجديدة في أمريكا ليس دقيقًا، حيث يبدو أن السلالة التي انتشرت في مناطق عدة بأمريكا، قد تم رصدها بالفعل في أمريكا قبل وقت تحديدها في المملكة المتحدة".





أوضح عالم الأحياء مايكل ووربي من جامعة أريزونا الأمريكية قائلًا :" إنه وجد دليلًا على أن السلالة، المعروفة علميًا أيضًا باسم B.1.1.7 ، قدمت خمس مرات منفصلة على الأقل إلى الولايات المتحدة ، ومن المحتمل أن تكون دخلت عبر أشخاص مختلفين بأكثر من ذلك".



