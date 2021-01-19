اقتصاد الإمارات.. غرفة عجمان تطلق برنامج تطوير القدرات المؤسسية

أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان برنامج تطوير القدرات المؤسسية، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التميز وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز المهارات الوظيفية، ونقل أفضل الممارسات محليًا وإقليميًا في مجال التطوير والتميز المؤسسي.

وأكدت عائشة هلال رئيس فريق برنامج تطوير القدرات المؤسسية في غرفة عجمان، على أهمية البرنامج باعتباره من أهم الأدوات لتطوير بيئة العمل ومواكبة مستجدات تطور القطاع الإقتصادي في الإمارة والدولة، ويعد نقلة نوعية في منهجية التدريب بالغرفة لاتباعه أسلوب المحاكاة والتطبيق العملي، إلى جانب دور البرنامج في وضع خطط التطوير والتحسين لاستدامة العمليات الداخلية والخدمات المقدمة للأعضاء، كما يضمن البرنامج نقل أفضل الممارسات محليًا وإقليميًا في مجال التطوير والتميز المؤسسي.

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وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد 25 ورشة عمل متخصصة على أيدي نخبة من الخبراء والمختصين بتطوير القدرات المؤسسية، ليستمر على مدار 5 أشهر بحيث تتنوع الورش التدريبية بين ورش توعوية وبرامج تخصصية تضمن نقل المعرفة بين الموظفين وتعزز من خبراتهم.. و تشكل جلسات العصف الذهني المكثفة ركيزة أساسية في إنطلاق البرنامج لما لها من دور فعال في الوقوف على احتياجات الموظفين وصياغة البرنامج لمتطلبات القيادة والأفراد.

وأوضحت عائشة هلال أن البرنامج جاء بمتابعة وتوجيهات من القيادة العليا في الغرفة لتطوير آليات العمل ومواكبة عمليات التطوير في الغرفة بما يتوائم مع توجهات حكومة عجمان بشكل خاص وحكومة الإمارات عامة بهدف تحقيق التوازن في بيئة العمل وانعكاسها على جودة مخرجات وخدمات الغرفة.

وأكدت أن غرفة عجمان تولي تنمية كادرها البشرية أولوية قصوى بهدف إيجاد كوادر مواطنة في مختلف المجالات "الموارد البشرية والمالية والابتكار والحوكمة والتميز المؤسسي واستشراف المستقبل وتقنية المعلومات والخدمات الذكية وغيرها من المجالات.