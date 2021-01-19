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برلمان

هيكل للنواب: لم يحدث في يوم من الأيام إني وجهت أي إهانة للصحفيين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:06 م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
نفى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إهانته للصحفيين فى أى وقت، قائلا: "لم يحدث فى يوم من الأيام إنى وجهت أى إهانة للصحفيين ومن هنا أعتذر حال فهم ذلك من جانب البعض".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أداء وزارة الدولة للإعلام.

واضاف هيكل، هناك علاقة بين الدولة والمؤسسات الصحفية، متابعا،" احنا مش فى حالة حرب بيننا بل نحن جميعا فى حالة حرب مع عدو بالخارج"

وأضح هيكل، أن بداية الأزمة جاءت عندما تحدثت عما جاء بتقارير حكومية منها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حول أن 65 في المائة من المواطنين لايقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وذلك بسبب توقفنا عن تطوير المؤسسات الإعلامية على مدار العشر سنوات الماضية، ما أدى إلى عدم قدرة الإعلام على التأثير.

وأضاف، الاعلام الخارجى يدخل الآن حدود بيتنا، وهو أمر نتفق عليه جميعا، وبالتالى لابد من تطوير الإعلام الداخلى لمواجهة ذلك الإعلام الحارجى المعادى.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، هجوم حاد من النواب على وزير الإعلام، حيث إنتقد أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، جمع أسامة هيكل بين منصب وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، والعضو المنتدب.

وتسائل: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر فى الدولة تتولى مناصب بدلا من ذلك الجمع الذى يعد مخالف للدستور والقانون؟.

وقال رشاد: نحن فى انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر.
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