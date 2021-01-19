ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:31 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

يوافق اليوم الثلاثاء، الـ19 من شهر يناير عيد ميلاد مي عز الدين، التي تكمل اليوم الـ41 من عمرها، فهي من مواليد برج الجدي .

وتتميز مي عز الدين ؛ بإطلالات أنيقة ومميزة تخطف بها الأنظار خلال ظهورها بفساتين سواريه  أنيقة تواكب عصر الموضة.

وتعتمد على الفساتين القصيرة المجسمة التى تبرز أنوثتها وجمالها وتكشف عن رشاقتها و قوامها المثالى.

كما تحرص مي عز الدين، على اختيار الوان الشعر البسيطة مثل الأسود والبني الداكن التى تتناسب مع لون بشرتها وجمالها، وتفضل ان تترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية.


وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة مى عز الدين بفساتين انيقة.

وقدمت مي عز الدين 15 فيلما منها 3 أفلام مع الفنان تامر حسني و15 مسلسلا وتعد اول بطولة مطلقة لها في 2014 من خلال مسلسل "دلع بنات". 

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت
فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت
فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت
فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت
فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت
فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت
فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت
فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت
فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت
فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عيد ميلادها الـ 75.. لبلبة تخفى عمرها الحقيقى وراء إطلالاتها الجريئة.. شاهد

بعد تصدرها تريند.. أجرأ صور لـ مى عز الدين تكشف عن أنوثتها

في عيد ميلاده.. لقطات رومانسية تجمع بين كريم فهمي وزوجته

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات نيللي كريم في عيد ميلادها

فى عيد ميلادها الـ 59 .. إطلالات ليلى علوى تخفى سنها الحقيقى

في عيد ميلادها الـ 63.. إطلالات تعيد سميرة سعيد شابة في العشرينات

ترشيحاتنا

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

رئيس نادي الجزيرة تعليقا على واقعة تورتة الأعضاء التناسلية: هنحاسب اللي نشر الصور

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

سميرة عبد العزيز: سبب غريب وراء صداقتي بـ فاتن حمامة

تامر أمين يكشف عن مفاجأة سارة للأهلى بعد إعلان قرعة مونديال الأندية

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

Advertisements

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

عاجل.. رئيس النواب يخرج محمد عبد العليم داوود من القاعة ويحيله لهيئة المكتب

خاص.. إجراء جديد من الأهلي ضد إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات.. تفاصيل

بعد تناولهن «تورتة جنسية».. سيدات الجزيرة يواجهن الحبس سنة و300 جنيه غرامة

كارثة .. رئيس مدينة العياط يفتتح ملعبا خاصا وسط غياب للإجراءات الاحترازية .. شاهد

مصور وناشر «تورتة الجزيرة الجنسية» يواجه الحبس 3 سنوات

اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

بشأن العودة للدراسة حضوريا.. بيان مهم من وزارة التعليم السعودية

تم طرده من الجلسة.. مصير النائب محمد عبد العليم داود بعد إحالته إلى هيئة مكتب النواب

ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

رئيس نادي الجزيرة تعليقا على واقعة تورتة الأعضاء التناسلية: هنحاسب اللي نشر الصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 41.. إطلالات جريئة لـ مي عز الدين تبرز أنوثتها

فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ابنة عمرو دياب