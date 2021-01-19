فى عيد ميلادها الـ41.. أجرا فساتين مي عز الدين تكشف عن قوامها المنحوت

يوافق اليوم الثلاثاء، الـ19 من شهر يناير عيد ميلاد مي عز الدين، التي تكمل اليوم الـ41 من عمرها، فهي من مواليد برج الجدي .
وتتميز مي عز الدين ؛ بإطلالات أنيقة ومميزة تخطف بها الأنظار خلال ظهورها بفساتين سواريه أنيقة تواكب عصر الموضة.
وتعتمد على الفساتين القصيرة المجسمة التى تبرز أنوثتها وجمالها وتكشف عن رشاقتها و قوامها المثالى.
كما تحرص مي عز الدين، على اختيار الوان الشعر البسيطة مثل الأسود والبني الداكن التى تتناسب مع لون بشرتها وجمالها، وتفضل ان تترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية.
وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة مى عز الدين بفساتين انيقة.
وقدمت مي عز الدين 15 فيلما منها 3 أفلام مع الفنان تامر حسني و15 مسلسلا وتعد اول بطولة مطلقة لها في 2014 من خلال مسلسل "دلع بنات".